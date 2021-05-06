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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صدى البلد تنشر تفاصيل حريق مديرية أمن بورسعيد

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محدود بمديرية أمن بورسعيد

نجحت قوات الحماية المدنية المتمركزة  بمحيط مديرية أمن بورسعيد  في السيطرة على حريق محدود بأحد مخازن المخلفات  اسفل مديرية أمن بورسعيد

وكانت قوات تأمين مديرية أمن بورسعيد  المتمركزة  بمحيط المديرية ومبنى ديوان عام المحافظة، لاحظت تساعد أدخنة من أسفل المبني ، مما استدعى التدخل  العاجل من سيارات الحماية المدنية بمحيط المديرية والتي نجحت فى السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة

 

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هذا ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات او تلفيات بالمبنى أو مكاتبه المتعددة الطوابق  

وتجرى  أجهزة المديرية  المعنية الفحص الكامل  لمكان الحريق للوقوف على ملابساته  وأسباب وقوعه .
 

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