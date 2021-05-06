أنا متجوزتش المخرج|رد ناري من نهلة سلامة على اتهام دينا .. فيديو

شيخ الحارة والجريئة

ردت الفنانة نهلة سلامة، على تصريح الراقصة دينا بشأن "علاقتها بالمخرج محمد خان وخطف الأدوار منها، والزواج من المخرج فى نصف أحد الأعمال التى قامت بخطفها منها".



وقالت نهلة سلامة، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : " أعوذ بالله .. دوري فى مستر كاراتيه الذى تتحدث عنه دينا لم يكن من اختيار محمد خان بمفرده".

ولفتت أن الفنان الراحل أحمد زكى كان له دور فى المشاركة فى هذا الدور.



وأشارت إلى أنها لم تعلم بأن دينا كانت المختارة لتمثيل الدور، واقسمت بالله أنها لم تكن على علم بذلك.



وكشفت أنها لم تتزوج من محمد خان من أجل العمل، وأنها لم تستغل اسمه فى عملها.



