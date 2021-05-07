خلال متابعته لتنفيذ قرارات الإغلاق.. محافظ القاهرة : نناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية..فيديو

قال خالد عبد العال محافظ القاهرة إننا نعمل على متابعة الإجراءات الاحترازية ونتأكد من إغلاق المطاعم والمقاهي والسينمات والمسارح في الساعة التاسعة مساء وذلك للحفاظ على صحة المواطنين .

وأضاف عبد العال خلال لقاء له ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز أننا نعمل على التأكد من التزام المواطنين مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة خاصة فى المناطق التى تشهد كثافة من المواطنين كوسط البلد والحسين ونتأكد من اغلاق المحلات والمطاعم .





وتابع محافط القاهرة أنه يتم المتابعة و التأكيد على تمام الغلق فى الموعد المحدد.

وناشد عبد العال المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة التى هي أقرب طريق للوقاية في هذه الجائحة.

وقال محافظ القاهرة إن الفترة القادمة هي فترة اعياد مؤكدا أن صلاة العيد ستتم بالمساجد وغير مسموح بها فى الساحات.