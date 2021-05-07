ايطاليا: خفر السواحل الليبي يطلق النار على 3 قوارب صيد وإصابة قبطان

أفادت السلطات الإيطالية بأن خفر السواحل الليبي أطلق، اليوم الخميس، النار على 3 قوارب صيد إيطالية، ما أسفر عن إصابة قبطان إحداها.

وكانت القوارب التي تعمل انطلاقا من ميناء مازارا ديل فالو في صقلية تقوم بأنشطة صيد على بعد ما بين 30 و40 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي لمدينة مصراتة عندما أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي طلقات تحذيرية.

وأكد سلفاتوري كوينشي رئيس بلدية مازارا ديل فالو أن قبطان أحد القوارب أصيب بجروح طفيفة ونقل لسفينة تابعة للبحرية.

