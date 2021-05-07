بشرى: خبر وفاة والدي سر نجاح مشهد وفاة الشهيد مبروك بالاختيار.. شاهد

قالت الفنانة بشرى ، إنه على الرغم من أنها المرة الأولى التي تعمل فيها مع الفنان إياد نصار لكن كانت سعيدة جدا ، متابعة : " لما يبقي قدامك ممثل شاطر موهوب وبيهتم بالتفاصيل كأن بتشتغلي معاه من زمان " .

وتابعت الفنانة بشرى ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أنها سعيدة بـ ردود الأفعال الإيجابية عن شخصيتها في مسلسل "الأختيار 2" ، وكانت مسؤولية كبيرة تجسيدها لدور زوجة الشهيد "محمد مبروك " .

وتابعت : بهتنا أنا وإياد نصار على بعض بشطارتنا ، وأتمنى انه يظل بنفس مستواه في كل أعماله، وينور الشاشة .

وأكملت : أن لديها رغبة للعمل مع الفنان إياد نصار من جديد ، موضحة أن نجاح دورها كان سببه المناخ العام الجاد للممثلين ، ومجموعة الممثلين الكبار به .

وأشارت إلى أنها لا تتذكر كيف حضرت لمشهد موت زوجها الشهيد محمد مبروك بلمسلسل ، ولكنها استدعت خبر وفاة والدها في تلك اللحظة لتجسيد الدور بهذا الشكل .