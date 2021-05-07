تمريض حلوان تطلق دورات تدريبية للطلاب اون لاين

تتابع كلية التربية بـ جامعة حلوان فعاليات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين، حيث تقرر حضور الطلاب للجامعة بنسبة ٤٠% مع متابعة العملية التعليمية بنظام الأون لاين بنسبة ٦٠% تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كما يتم متابعة تنفيذ أغلب الأنشطة الطلابية بنفس النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أعضاء اتحاد طلاب كلية التمريض جامعة حلوان لـ صدى البلد عن إطلاقهم للعديد من الدورات التدريبية التى تهدف لتنمية مهارات الطلاب و تأهيلهم لسوق العمل.

ونوه اتحاد الطلاب أن من هذه الدورات التدريبية دورة حول التصميم والفوتوشوب بنظام الاون لاين، ويتم التسجيل بها عن طريق الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة حلوان.

نظمت إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الشطرنج المركزية البليدز (الخاطف/السريع) أون لاين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، وبمشاركة ٢١ كلية من كليات الجامعة.



حيث أقيمت البطولة بالنظام السويسري بعدد سبع جولات وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في استغلال طاقات الشباب وتوجيه توجيهاً صحيحاً يفيدهم،ويعمل على تنمية روح التنافس الإيجابي الفعال لديهم، والتعرف والتواصل مع زملائهم وبناء علاقات إنسانية جديدة بجانب الترويح عن النفس.