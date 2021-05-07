البحوث الفلكية يكشف حقيقة اصطدام كويكبات بالأرض خلال الأيام القادمة

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية حقيقة ما تم تداوله على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام كويكبات بالأرض ومرورها في سماء القاهرة خلال هذا الأسبوع.



وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن مرور مثل هذه الكويكبات ليست أمراً نادر الحدوث ، لافتاً إلى أنها تمر بمسافات آمنة من كوكبنا ، حيث تكون هذه المسافة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر .



وأضاف "شاكر" أنها سترى في السماء ، وعلى حسب لمعانها يحدد نوع المنظار الذى يمكن رصدها ، وفى الغالب يتم رصد هذه الكويكبات بمناظير الهواة البسيطة .



وأشار رئيس قسم الفلك إلى أن لكل صخرة أو كويكب مدار خاص به و وقت محدد لظهوره في السماء ، مؤكداً على أنها لن تحدث أي خسائر .



جدير بالذكر، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية لديه محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي ، لمتابعة جميع هذه الحركات الخاصة بمثل هذه الكويكبات ، والأجرام السماوية بسماء القاهرة ومتابعتها.



كما يعمل المعهد على إنشاء محطة أخرى بالتعاون مع الجانب الصيني ، لتكون هي الثانية على مستوى العالم ، لدعم الجوانب البحثية للمعهد في هذا المجال.