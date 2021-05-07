البورصة تربح 8.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي
ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.2 مليار جنيه، خلال جلسات الأسبوع المنتهي؛ ليغلق عند مستوى 658.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%.
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وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08%؛ ليغلق عند مستوى 10588.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49%؛ ليغلق عند مستوى 2130.91 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.57%؛ ليغلق عند مستوى 3050.59 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا، بنحو 0.75%؛ ليغلق عند مستوى 12800.29 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.35%؛ ليغلق عند مستوى 1239.63 نقطة.