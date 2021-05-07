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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي لمسئولي مواقع العمل: التزموا بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القومية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الانفاق والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا.

 

تشمل الطرق الجديدة محطات مترو أنفاق، وقطارا مكهربا، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، ملحقا بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة ٦٥ فدانا.

كما ناقش الرئيس أثناء الجولة التفقدية المسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، ووجه بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.

 

وتوقف الرئيس السيسي كذلك ليتحدث مع عدد من المواطنين حيث هنأهم بـ شهر رمضان الفضيل، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما استمع الي آرائهم، وكذلك إلى أحوالهم المعيشية.

 

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تفقد كذلك محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه ويشتمل على ١١ كوبرى للسيارات والمشاه، ليكون شرياناً مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعيلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسطرد ليصل الى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

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