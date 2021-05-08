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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم.. تركيا: مصر دولة مهمة.. والصحة العالمية ترخص لقاح سينوفارم الصيني

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:


تحذير عاجل.. الصاروخ الصيني قد يسقط فوق إسطنبول وأنقرة

بينما تقلل الصين من خطورة حطام صاروخها التائه، حذرت صحيفة "دايلي صباح" التركية، من احتمالية سقوط حطام الصاروخ الصيني فوق مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة.


منظمة الصحة العالمية تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن اعتماد الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.


السعودية تستعد لاستقبال السياح الأجانب في هذا الموعد

قالت الأميرة هيفاء آل سعود نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة السعودية إن المملكة تستعد لاستقبال السياح الأجانب اعتبارا من 17 مايو الجاري.


بيان عاجل من مجلس التعاون الخليجي بشأن إسرائيل

أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا عاجلا أدان فيه استمرار إسرائيل في عمليات التهجير والاستيطان بالقدس.

 

الصحة العالمية تحذر من تكرار مأساة الهند في دول أخرى

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من خطورة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" بصورة مدمرة في دول عدة، ما ينذر بتكرار مأساة الهند.


نداء عاجل من الرئيس الفلسطيني للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري في القدس وما يترتب على ذلك من تداعيات.


إصابة 53 فلسطينيًا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في اقتحام المسجد الأقصى

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة 53 مواطنا، على خلفية اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين.


سد النهضة.. السودان يتهم إثيوبيا بالسعي إلى تركيع الدول الأخرى

أكدت حكومة السودان، اليوم الجمعة، أنها قادرة على  إرغام إثيوبيا على عدم المضي قدما في الملء الثاني لخزان سد النهضة دون اتفاق، متهمة إثيوبيا بالسعي لفرض الهيمنة " وتركيع الدول الأخرى".


الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتطلق قنابل الغاز على المصلين.. شاهد

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك وأطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابات في صفوف المصلين.


وزير الخارجية التركي: مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن مباحثات تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا سادتها أجواء إيجابية، مشيرًا إلى لقاء قريب محتمل له مع وزير الخارجية سامح شكري.


بايدن يعلن موعد لقائه المرتقب مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد في شهر يونيو المقبل، دون أن يحدد مكانه وساعته.

اخبار العالم الصحة العالمية لقاح سينوفارم اللقاح الصيني قاح كورونا تركيا مصر نائب وزير الخارجية التركي

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