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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق ٥٢ منشأة تجارية بالإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ  الإسكندرية،  شوارع خالد بن الوليد ، البكباشي العيسوي، محمد نجيب، خليل حماده، الملك حفنى بحرى، عبد السلام عارف، وميدان فكتوريا بمنطقة سيدي بشر بنطاق حي المنتزه أول، للتأكد من عملية الإغلاق التام لكافة المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم وفقًا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساء، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة التي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا. 


رافق المحافظ خلال الحملة  اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، ورئيس الحي  والجهات المعنية.

 

وشهدت المدينة عدد من الحملات خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية في جميع ألاحياء أسفرت عن غلق ٥٢ منشأة تجارية وعدد من المخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وشدد اللواء محمد الشريف علي رؤساء الأحياء ، بتنفيذ حملات متتالية لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق علي جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من  انتشار فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد؛ شن حي شرق حملتين مكبرتين إحداهما بقيادة  الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ يرافقه رئيس الحي ، حيث تمكنت  من غلق ٣منشآت تجارية بشارع صلاح الدين منطقة السيوف وشارع الطيار محمود شكري، والمرور علي  المنشآت بشارع الجلاء وشارع جميلة بوحريد ومتفرعاتهم وطريق المحمودية ،وطريق الحرية وباكوس، وشارع محطة السوق ، والحملة الثانية بقيادة معاون المحافظ رافقه أيضا رئيس الحي وأسفرت عن رفع ٤٠ إشغال طريق، وغلق ٣ كافيه .

وشن رئيس حي المنتزة ثان حملة مكبرة إستهدفت شوارع جمال عبدالناصر ،  الملك حفنى بحري ،  ٤٥ قبلى وبحرى ، طريق الكورنيش ، المعموره الشاطئ ،  سلمان الفارسى بالعصافره بحري ، وميدان المندره البحرى وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد ٦ منشآت لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق.

وقاد رئيس حي الجمرك حملة مكبرة لتنفيذ قرار غلق المحال التجارية والكافيهات في التوقيت المحدد التاسعة مساءا حيث تم غلق عدد ١٠ منشآت، و ٦ محال بنطاق الحي وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقاد رئيس حي العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من غلق ٤ منشآت تجارية والتحفظ علي عدد ٢ سيارة ميكروباص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة وتطبيق الاجراءات الاحترازية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ رئيس حي غرب حملة مكبرة بمنطقة  مينا البصل وبشاير الخير ٣ للتأكد من تطبيق مواعيد الغلق حيث تم غلق وتشميع عدد ٤ مقهي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشن رئيس حي المنتزة أول حملة أخري مكبرة بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد إستهدفت شوارع جمال عبد الناصر ،  البكباشي العيسوي،  الملك حفنى بحرى،  خالد بن الوليد،  محمد نجيب، طريق الكورنيش،  ٤٥ بحري، الأكاديمية، و شارع إسكندر إبراهيم وتمكنت الحملة من غلق وتشميع عدد ٤ كافية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وضبط عدد ٢٠ حالة إشغال متنوع.

وشن  رئيس حي العامرية ثان حملة  بمنطقة السفن والكابلات وأسفل الكوبرى وطريق برج الكافورى برج العرب حيث أسفرت الحملة عن  تغريم عدد 21 مخالفة، وغلق ثلاث محلات

كما قاد رئيس حي وسط حملة مكبرة أسفرت عن غلق ٦ محلات و٣ مقهي ورفع  ١٥ حالة إشغال، حيث تم خلال الحملة المرور علي المحلات بنطاق الحي .

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية حملات موسعة منطقة سيدي بشر انتشار فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا مواعيد الغلق

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