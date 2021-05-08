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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تدين إجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث القدس

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشدد الوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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اندلاع اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في القدس الشرقية

ومنذ قليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 205 شخصًا خلال مواجهات بين شرطة إسرائيل وآلاف المصليين في باحات المسجد الأقصى والشيخ جراح وباب العامود بالقدس المحتلة.

بدورها أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 6 من عناصرها خلال المواجهات، مشيرةً إلى أن المصلين ألقوا الحجارة والمفرقعات النارية على جنود الاحتلال.

 

 

اخبار القدس المحتلة اشتباكات القدس السعودية القدس المسجد الأقصى

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