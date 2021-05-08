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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع حادث سقوط أشخاص داخل بيارة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، حادث سقوط عدد من  العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.

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حيث انتقل المحافظ ونائبه الي موقع الحادث بقرية صفانية وتبين أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن اعمال التطهير والتسليك من قبل احد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13  آخرين.

وعلي الفور تم الدفع ب10 سيارات اسعاف وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي 

وخروج 12 مصابا لتحسن حالتهم بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.


وفي سياق متصل لقى 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخرون، متأثرين باختناق سقطوا في بيارة صرف صحي بقرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من أهالي قرية صفانية بالعدوة بتعرض مواطنين للاختناق داخل غرفة طرد بمشروع الصرف الصحي بالقرية.

وعلي الفور انتقل فريق الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد صرف صحي بالقرية مما تسبب في مصرع 6 أشخاص متأثرين باختناق، وإصابة 8 آخرين وهم احمد. ر. ا 21 سنه، وحمادة. ا. ع 41 سنه، واحمد. م. ز 23 سنه، واحمد. ر. ح 23 سنه، ومحمد. م. ع 23 سنه، ومحمد. ر. ع 17 سنه، ووحيد. غ. ا 19 سنه، مقيمون جميعا بقرية صفانية، وصلاح. م. م 40 سنه مقيم باهناسيا ببني سويف.


تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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