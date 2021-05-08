ميرهان حسين تشارك جمهورها إطلالة جديدة على إنستجرام.. شاهد

وجهت الفنانة ميرهان حسين رسالة لـ متابعيها ونشرت عدة صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ميرهان حسين قائلة: “حين تعثر على الجمال في قلبك ستعثر عليه في كل قلب.. جلال الدين الرومي".



كانت أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.