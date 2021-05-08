المتيني والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يحضران مناقشة رسالة دكتوراة بتجارة عين شمس

صرح الدكتور خالد قدرى عميد تجارة عين شمس، أنه في إطار ربط الخطة البحثية لكلية التجارة بمحاور خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فقد شرفت كلية التجارة بحضور ومشاركة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محـمـود محـي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مناقشة رسالة دكتوراة الفلسفة في إدارة الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس للباحث أحمد محمود إبراهيم الحلفاوي، بعنوان (منهج مقترح للتنبؤ بدور الاستثمارات الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة للبنوك المصرية) وذلك تحت اشراف ا.د نادر البير رئيس قسم ادارة الاعمال بالكلية، وعضوية لجنة المناقشة



لكل من الدكتور محـمــود محي الديـن أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى. الدكتور عمرو الاتربى استاذ الاحصاء ونائب رئيس جامعة بدر.

