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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات استهدفت مدرسة في كابول إلى 40 قتيلا

انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، أن حصيلة ضحايا سلسلة تفجيرات استهدفت مدرسة في العاصمة كابول ارتفعت إلى 40 قتيلا على الأقل فضلا عن عشرات المصابين.

 

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية، أن التفجير استهدف بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي من العاصمة كابول.

 

وقال مدرس يدعى إبراهيم إنه "وقع انفجار بسيارة مفخخة في البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة "، مضيفا أن غالبية الضحايا من الفتيات.

 

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وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن إرسال البنتاجون لتعزيزات إلى دول مجاورة لأفغانستان، من أجل تأمين انسحاب القوات الأجنبية من هناك.

 

وقال وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "حتى الآن، الانسحاب الذي بدأ قبل أقل من أسبوع يسير كما هو مخطط له".

 

فيما أشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن الدفاع الأمريكية نشرت ست قاذفات ثقيلة من طراز "بي 52"، و12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 18"، من أجل "تقديم الدعم إذا لزم الأمر"، إلى جانب حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت إيزنهاور".

 

يذكر أن منطقة هلمند جنوبي أفغانستان شهدت أعمال عنف، عقب البدء الرسمي، السبت الماضي، بانسحاب آخر 2500 جندي أمريكي لا يزالون موجودين في البلاد، إضافة لأكثر من 16 ألف موظف مدني من المتعاقدين مع البنتاجون.

أفغانستان انفجار مدرسة كابول الداخلية

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