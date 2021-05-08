قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين خلال إطلاق نار وقع في منزل ريفي بمدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

وذكرت صحيفة “بالتيمور صن” الأمريكية، نقلًا عن بيانات الشرطة، إن الأخيرة تلقت تقارير عن حدوث إطلاق للنار، ووصل أفرادها ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 6.40 بالتوقيت المحلي.

وأكدت الصحيفة أن الرجل الذي فتح النار لقي حتفه على الفور.

ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية الضحيتين ومطلق النار، لكنها أشارت إلى أن أحد الضحايا في حالة خطيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن مطلق النار معروف لسكان المنطقة، إذ سبق أن هدد مرارا جيرانه واتهمهم بالتجسس عليه بناء على أوامر من الحكومة الفيدرالية، واتصل الجيران سابقا بالشرطة بسبب سلوك الرجل.