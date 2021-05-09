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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الأقصر تعلن الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تمت مراجعة المخزون من السلع الأساسية والتأكد أنه يكفى لسد احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

 

وقال إن الوارد من السلع التموينية والحرة من الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ولا توجد أي معوقات ويتم متابعة توريد السلع بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق وعدم المغالاة في الأسعار ويتم التفتيش باستمرار لمنع أي ممارسات احتكارية .

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وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تمت مراجعة أرصدة السلع الاستراتيجية والوقوف على خطة اتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، ووصلت نسبة توزيع السلع التموينية عن شهر مايو 2021 حتى اليوم بمبلغ وقدره 24 مليون جنيه سلع تموينية ( بنسبة 55.6 % ) من خلال 479 بدال تمويني وعدد 169 منفذاً في جمعيتي. 

كما أشار "صلاح" إلى توافر جميع السلع الأساسية بالمحافظة دون أي مشكلات أو معوقات وعدم رصد نقص أي سلعة غذائية في الأسواق أو وجود تكالب من المواطنين على تلك السلع لزيادة المعروض عن الطلب.

وأكد تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع وصلاحيتها، من خلال التنسيق مع مباحث التموين، والطب البيطري، وتفتيش الأغذية بمديرية الصحة، لتشكيل حملات تموينية صباحية ومسائية علي مستوى المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار والتأكد من صلاحية السلع وخاصة السلع الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد  179 قضية ومخالفه تموينية في الفترة من 1/5/2021 وحتي 7/5/2021.

تموين الاقصر عيد افطر استعدادت المديررية مباحث التموين وزارة التموين السلع الاستراتيجية وكيل وزارة التموين

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