تموين الأقصر تعلن الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك
أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تمت مراجعة المخزون من السلع الأساسية والتأكد أنه يكفى لسد احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.
وقال إن الوارد من السلع التموينية والحرة من الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ولا توجد أي معوقات ويتم متابعة توريد السلع بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق وعدم المغالاة في الأسعار ويتم التفتيش باستمرار لمنع أي ممارسات احتكارية .
وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تمت مراجعة أرصدة السلع الاستراتيجية والوقوف على خطة اتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، ووصلت نسبة توزيع السلع التموينية عن شهر مايو 2021 حتى اليوم بمبلغ وقدره 24 مليون جنيه سلع تموينية ( بنسبة 55.6 % ) من خلال 479 بدال تمويني وعدد 169 منفذاً في جمعيتي.
كما أشار "صلاح" إلى توافر جميع السلع الأساسية بالمحافظة دون أي مشكلات أو معوقات وعدم رصد نقص أي سلعة غذائية في الأسواق أو وجود تكالب من المواطنين على تلك السلع لزيادة المعروض عن الطلب.
وأكد تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع وصلاحيتها، من خلال التنسيق مع مباحث التموين، والطب البيطري، وتفتيش الأغذية بمديرية الصحة، لتشكيل حملات تموينية صباحية ومسائية علي مستوى المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار والتأكد من صلاحية السلع وخاصة السلع الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 179 قضية ومخالفه تموينية في الفترة من 1/5/2021 وحتي 7/5/2021.