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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز عقله طار.. نهلة سلامة ضحية رامز جلال .. اليوم

نهلة سلامة
نهلة سلامة

تقع الفنانة نهلة  سلامة ، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم الجمعة 7 مايو، من برنامجه «رامز عقله طار» الذي يعرض عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد الإفطار مباشرة

وتصبح نهلة سلامة ، الضحية رقم 27 في حلقة برنامج «رامز عقله طار» بعد سلسلة حلقات، بدأت بـ (أحمد سعد، رمضان صحبي، حمو بيكا ولورديانا)وغيرها من الحلقات. 

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فكرة برنامح رامز عقله طار

وتقوم فكرة برنامج رامز عقله طار على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان  محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلى 

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