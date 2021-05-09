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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. مظاهرات تطالب بطرد السفير الإسرائيلي بعد أحداث القدس| فيديو

صدى البلد

تظاهر المئات من الأردنيين عصر اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان ضد الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس.

 

وطالب المتظاهرون في عاصمة الأردن عمان في منطقة الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية، بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وإغلاق سفارتها في عمان.

 

 

ورفع المتظاهرون الذين قدر عددهم بـ500 شخص، أعلام الأردن وفلسطين ولافتات كبيرة كتب عليها "أسقطوا اتفاقية الذل والعار..إتفاقية وادي عربة" في إشارة إلى اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1998، و"أطردوا السفير وأغلقوا السفارة".

 

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وأعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن جلسة طارئة لبحث الجرائم الإسرائيلية بحق الفسطينيين في القدس.

 

وستعقد الجامعة العربية اجتماعاً طارئا (غير عادي) على المستوى الوزاري، وزراء الخارجية، يوم الثلاثاء برئاسة قطر.

 

واندلعت اشتباكات لليلة الثانية على التوالي بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في القدس، ما أدى إلى إصابة العشرات.

 

ورشق متظاهرون الشرطة بالحجارة وأشعلوا النيران في منطقة باب العامود في البلدة القديمة، ورد الضباط الإسرائيليون بإطلاق قنابل صاعقة وبخراطيم المياه.

 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 90 فلسطينيا على الأقل أصيبوا، نقل 14 منهم إلى المستشفى.

 

يأتي هذا بعد يوم من إصابة أكثر من 200 فلسطيني و17 ضابطا إسرائيليا في بعض من أسوأ أعمال العنف في محيط المسجد الأقصى منذ سنوات، بحسب الشرطة والعاملين في الإسعاف.

 

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن خطة إسرائيلية تستهدف إجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيطرة عليه.

الأردن إسرائيل عمان القدس اخبار العالم

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