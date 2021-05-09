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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء ابو اليزيد تدعم الشعب الفلسطيني عبر إنستجرام

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

حرصت اسماء ابو اليزيد على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشاركت في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح من خلال صورة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وفي سياق آخر أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين إلى 178 خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومنطقتي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحلية.

 

وأكد بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 88 من المصابين إلى مستشفيات القدس والبقية تم علاجهم ميدانيا، موضحا أن عددا كبيرا من الإصابات خلال المواجهات في باحات مسجد الأقصى كانت بالرصاص المطاطي في الوجه والعيون والصدر.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 3 شبان فقدو أعينهم بشكل نهائي خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.

أسماء أبو اليزيد انستجرام التواصل الاجتماعي الاحتلال الشعب الفلسطيني

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