بشرى لـ صدى البلد : اتولدت من جديد بسبب الاختيار

أكدت الفنانة بشرى سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها حول دورها فى مسلسل “الاختيار 2” ، مؤكدة انها شعرت انها ولدت من جديد كممثلة .

وتابعت “ بشرى” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها انها تتردد فى قبول العمل بسبب مساحة الدور،خاصة وانها ترى ان بعض الأدوار بالرغم من صغر مساحتها ،تترك أثر فى نفوس المشاهدين بما يعادل خمس أعمال درامية ، وهو ما حققه دورها ضمن أحداث مسلسل الأختيار" .

واستكملت بشرى حديثها قائلة : “ لم تشغلنى مساحة الدور لعدة أسباب أولها ثقتى فى نفسى كممثلة، بالإضافة الى أن العمل أصبح ماركة مسجلة فقد حقق نجاحاً كبيراً العام الماضى،ومسؤولة عن إنتاجه أكبر شركة إنتاج فى مصر حالياً ،كما أن المسلسل يضم أهم نجوم وهم أحمد مكى وكريم عبد العزيز ، بالإضافة إلى أن الدور لزوجة شهيد،فقد كان صعب علي أن أنظر إلى مساحة الدور أمام كل ما سبق من إيجابيات” .

يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.