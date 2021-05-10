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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلى بالك من زيزى الحلقة ٢٨.. أمينة خليل تتشاجر مع محمد ممدوح

أمينة خليل
أمينة خليل

شهدت أحداث الحلقة الثامنة و العشرون من مسلسل خلى بالك من زيزى ، على العديد من الأحداث نعرضها في السطور التالية .

ذهاب والدة زيزى - صفاء الطوخي وشقيقتها   - سلوى محمد على ، إلى المحامى مراد لترفعقضيه طلاق من زوجها - بيومى فؤاد .

توالت الأحداث ، برجوع والد تيتو إلى والدتها - اسماء جلال وسيتم الاستقرار فى القاهرة وعدم الذهاب إلى المنصورة مره اخرى .

وفى نفس السياق ، حدثت مشاجرة بين ياسمين وهشام عسل وطالب هشام بتأجيل موعد الزفاف، كما انتهت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون بمشاجرة بين مراد و زيزى .

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مسلسل خلى بالك من زيزى الحلقة 26: محمد ممدوح يلتقى بخاله صلاح عبدالله

مسلسل خلى بالك من زيزى يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة والنصف مساءً ،كما يعرض على منصة SHAHID.

 قصة مسلسل خلى بالك من زيزى 

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ،  قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى منمشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها  وتحاول الخروج منها وذلك  خلال 15 حلقةفقط فى سياق درامى مشوق .

 أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى 

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان  أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد  تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

 وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية، مشيرةإلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولىلكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

 وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردودأفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْبالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

 أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقفواحدأو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم علىالشخصية".

مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة ٢٨ الفنانة أمينة خليل اخبار الفن

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خلي بالك من زيزي

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