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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعين في رفح وبيت لاهيا بقطاع غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على قطاع غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قصفا على موقعين في رفح الفلسطينية، وبيت لاهيا بقطاع غزة، وسط استمرار للأحداث في القدس.

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يمارسون جرائم حرب وتهجير.. رئيس هيئة المرابطين بالقدس يكشف عن الوضع داخل القدس

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مجلس الأمن يناقش الإثنين التوترات في القدس الشرقية

ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض في بيان عاجل له، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أعرب عن قلقه الشديد إزاء احتمال طرد أسر فلسطينية من منازلها بالقدس الشرقية.

أضاف البيان: "مستشار الأمن القومي الأمريكي يعبر لنظيره الإسرائيلي عن قلقه العميق إزاء المواجهات العنيفة في القدس واحتمال تهجير أسر فلسطينية من منازلها".

ومساء الأحد، أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد جلسة طارئة يوم الإثنين لبحث التوترات المتزايدة في القدس الشرقية حول المسجد الأقصى.

وقال دبلوماسيون إن ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء في المجلس، البالغ عددها 15 طلبت عقد هذه الجلسة. وهذه الدول هي تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وفيتنام.

وصباح الأحد، قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده لها الحق في البناء بالقدس، مشددا : "هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل فعله".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأحد، والذي شدد فيه قائلا: "نحن أيضا لدينا الحق في بناء القدس والبناء فيها، هذا ما فعلناه، وهذا ما سنواصل فعله".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد رفضت تصريحات نتنياهو، وشددت على أن عمال البناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة تخالف قرارات الشرعية الدولية، وتتناقض قواعد القانون الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "القدس ومقدساتها أكبر منهم جميعا، والنصر الذي تحقق على يد أبناء شعبنا البطل في القدس وفي باقي أماكن تواجده لن يتم المساومة عليه، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على الحفاظ على الراية، ولن تكسر إرادته وعزيمته ولم ولن يهزها أي عدوان".

جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشار الأمن القومي الأمريكي البيت الأبيض القدس الشرقية مجلس الأمن الدولي

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