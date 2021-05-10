سريعة وسهلة.. طرق تنظيف المنزل قبل العيد

تحتاج ربة المنزل الي معرفة بعض طرق تنظيف المنزل السهلة والسريعة لتتمكن من إنجاز هذه المهمة بسهولة ويسر قبل العيد .

حيث تلجأ النساء في مثل هذا التوقيت من كل عام إلى تجربة طرق تنظيف المنزل المجربة لتضمن تخطى هذه المهام بكفاءة عالية وجهد محدود.

وهناك فرق بين طرق تنظيف المنزل العامة من حيث ترتيب الأولويات والتخطيط لعملية التنظيف، وبين طرق تنظيف المنزل التى تتضمن خطوات التنظيف لكل جزء في المنزل خاصة البقع الصعبة والأماكن والأجهزة التى تستغرق وقتا طويلا في التنظيف مثل البوتاجاز .

نعرض لكم طرق تنظيف المنزل بسهولة وسرعة من خلال عدة نصائح مهمة عرضها موقع “nationwide ”

1. تنظيف المنزل كله وليس غرفة واحدة في كل مرة

يكون التنظيف أكثر فاعلية إذا اخترت مهمة واحدة مثل إزالة الغبار او الكنس اوالمسح ، وقمت بنفس المهمة في كل غرفة في المنزل ، بدلاً من تنظيف المطبخ والحمامات ثم غرف النوم والقيام بذلك بهذه الطريقة يمنعك من الشعور وكأنك في دورة تنظيف لا نهاية لها ، وتبدأ نفس المهمة مرارًا وتكرارًا.

2. اجمع كل أدوات التنظيف في العلبة

سواء كان ذلك في علبة أو دلو أو حمل ، فإن وجود كل ما تحتاجه لتنظيفه في مكان واحد محمول يجعل إنجاز المهمة أسهل بكثير لن تضيع وقتك في البحث عن الأدوات أثناء التنظيف ، ولا داعي للقلق بشأن جمعها قبل أن تنطلق في المرة التالية.

3. قم بإزالة الفوضى

قبل أن تبدأ في التنظيف ، اذهب من غرفة إلى أخرى والتقط الفوضى و عندما تلتقط كل عنصر - المجلات ، الكتب ذات الأغلفة الورقية المقروءة جيدًا ، أحذية رياضية قديمة - ضع في اعتبارك ما إذا كان يجب عليك وضعها بعيدًا أو التخلص منها أو التبرع بها.

4. الغبار والفراغ

قبل البدء في إزالة الغبار ، تأكد من إيقاف تشغيل مراوح السقف ركز الغبار على أسطح الأثاث والجوانب السفلية للأرفف وعلى الدرابزين وإطارات الصور والمفارش وشاشات التلفزيون بالنسبة للمناطق التي يصعب الوصول إليها ، مثل الستائر والرفوف العلوية ، اربط قطعة قماش من الألياف الدقيقة بنهاية الممسحة أو المكنسة وقم بتغيير الملاءات في غرف النوم قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

5. امسح المرايا والزجاج

استخدم قطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة متبوعة بقطعة قماش جافة لتنظيف جميع المرايا والأسطح الزجاجية.

6. تطهير كونترتوبس والمساحات السطحية

انتقل إلى منزلك وامسح الأسطح الصلبة - من أسطح العمل والأجهزة والخزائن إلى مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون والهواتف ويجب تطهير بعض تلك الأسطح ، خاصة تلك التي قد تنقل الجراثيم إلى أصابع الناس ووجوههم. اصنع محلول تطهير غير سام عن طريق خلط ربع إلى نصف كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح مع كوب من الماء.

7. التركيز على الأحواض والمصارف والمراحيض

رش المنظف على حوض المطبخ ثم على مغاسل الحمامات والأحواض والمراحيض واتركه لبضع دقائق حتى يتمكن المُنظف من إذابة الأوساخ والبقع ثم عد إلى المطبخ وابدأ في الدعك لا تنس مسح الميكروويف من الداخل المراحيض النظيفة تدوم.

أثناء وجودك في المطبخ ، تريد أيضًا التأكد من أن التخلص من القمامة في شكل قمة.

8. اكنس ثم امسح

كنس أرضيات المطبخ والحمام، ابدأ في المسح من أقصى زاوية في الغرفة وتحرك للخلف نحو المدخل (أي لا تمسح نفسك في الزاوية)و اشطف الممسحة في كل مرة تكمل فيها مساحة 4 × 4 أقدام.

9. استمر في التحرك عند الكنس

لا تقلق بشأن الحصول على كل زاوية وركن عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية. ما عليك سوى الاستمرار في التنقل في المنزل ، وتشغيل المكنسة الكهربائية في كل غرفة مفروشة بالسجاد بمرور واحد.

لا يلزم القيام ببعض المهام كل أسبوع. وتشمل هذه إزالة الشمع على الأثاث وتنظيف النوافذ وبسط منطقة الغسيل وبسط الحمام و افحص هذه الملحقات واستخدم حكمك الخاص.

10. لا تنس غسل أدوات التنظيف بشكل روتيني

غالبًا ما يتم التغاضي عن جزء من تنظيف المنزل هو الحفاظ على أدوات التنظيف الخاصة بك واستخدام ممسحة متسخة أو مكنسة كهربائية بكيس ممتلئ أقل فاعلية بكثير ، وسوف ينتهي بك الأمر إلى قضاء المزيد من الوقت في محاولة التنظيف.

11. اجعل التنظيف نشاطًا جماعيًا

يعد القيام بجهد جماعي في التنظيف أحد أفضل الطرق لتنظيف المنزل بسرعة. حدد موعدًا مسبقًا مع عائلتك ، وحدد المهام لكل شخص كما يمكن أن يضيف العمل معًا بعض المرح للتنظيف ، وسوف يتلألأ منزلك في أي وقت من الأوقات.

1-46-1280x720

الكنس-في-المنام-825x510

shutterstock_386746354