لا أسمح له بالتصرف في حسابي.. أحمد موسى يوجه بيانا شديد اللهجة لـ إدارة الفيسبوك

وجه الإعلامى احمد موسي ، بيانا لإدارة موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” من خلال نشرة تدوينة عبر صفحة الشخصية عبر فيسبوك.

وكتب احمد موسي " بيان إلي إدارة فيسبوك، لا أسمح لفيسبوك ولا أي تطبيق يتعلق به، أن يستخدم صوري أو بياناتي أو منشوراتي السابقة أو الحالية أو في المستقبل.

وأضاف موسي: وبموجب هذا البيان ، أحيط أدارة فيسبوك بعدم استخدام بروفايلي هذا أو محتوياته وهو أمر ممنوع تماما ، فهذا ملف خاص ومحتوياته تتضمن معلومات وبيانات خاصة وسرية وخرق المعلومات الخاصة يعرض فاعله للمساءلة القانونية .



واكد موسي : لا أسمح لفيسبوك بالتصرف في حسابي ومحتواه بأي حال من الأحوال وأحذر من استخدام أي معلومات او صور أو بيانات أو أي مواد بدون إذن كتابي موقع مني شخصيا .