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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تغريم اللاعب عبدالله السعيد بـ 2 مليون دولار لصالح النادي الأهلي

محامي عبدالله السعيد يوضح حقيقة تغريمه 2 مليون دولار لصالح النادي الأهلي

اللاعب عبدالله السعيد
اللاعب عبدالله السعيد

علق أشرف عبدالعزيز ، المحامي بالنقض ومحامي عبدالله السعيد ، حول تغريم اللاعب بـ 2 مليون دولار لصالح النادي الأهلي، قائلاً : " نحن لا نعلم شيئاً عن هذا الحُكم ، ولم يصلنا دعوة لحضور جلسة تسوية".

 

وأضاف "عبد العزيز" في مداخلة هاتفية على فضائية "الأولى"، قائلاً: " تواصلت مع عبدالله السعيد لما شوفت الإعلان، وأبلغني هو الآخر بعدم إخطاره بأي شئ عن هذه التسوية".

 

وأردف المحامي: "علمنا بهذا الحُكم من خلال الإعلان، وبالتالي لما يتم إعلامنا بالحكم، سوف نقرأ قرار اللجنة وندرسه ، ونعود لحيثياته، قبل ما نقدم استئناف على الحُكم".

وأوضح، أن وفقاً لقرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي، فإن موعد الطعن لاستئناف الحكم ، يكون خلال 40 يوماً، والذي يبدأ منذ تاريخ صدور الحكم ، أو من إعلام الطرف المحكوم عليه، مشيراً إلى أنه لم يحضر أي جلسة من الجلسات أمام اللجنة حتى الآن.

 

وعقب: "إحنا منتظرين قرارا اللجنة بالإعلان عن الحكم، وهنرفع دعوة استئناف، ودعوة بطلان".

عبدالله السعيد النادي الأهلي اخبار التوك شو جلسة تسوية محامي بالنقض

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