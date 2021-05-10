ساحة حرب.. مدير المسجد الأقصى يكشف تطورات الأوضاع داخل المسجد

شبه الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك الوضع في ساحات المسجد الأقصى بأنه ساحة الحرب.

وأكد الكسواني فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون الأعيرة النارية المطاطية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المصلين والمعتكفين ما أدي لعشرات الاصابات

وقال إن جنود الاحتلال الإسرائيلي متواجدون فوق سطح قبة الصخرة المشرفة وعلى أبواب المسجد القلبي والمرواني ودخلوا من جميع الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى ويحاصرون جميع المعتكفين ويعتقلون كل من يخرج من أبواب المسجد الأقصى.

وبين أن جنود الاحتلال دخلوا العيادة وغرفة الصوتيات في المسجد القبلي وهناك كثافة في الغاز ودخلوا مكاتب الأوقاف والمصلون يحتمون بقبة الصخرة.

وتجددت المواجهات صباح الاثنين بين مصلين فلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوتية على الفلسطينيين المتواجدين في المسجد في محاولة لتفريقهم، موقعةً إصابات عدة.