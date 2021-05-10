صراع الدولارات يشعل موقعة الأهلي والزمالك اليوم فى الدوري الممتاز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام الزمالك باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .



ومن المتوقع أن تكون المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة كبيرة من أبرز اللاعبين القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت من المباراة نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكوها .



ويضم الأهلى والزمالك مجموعة من اللاعبين الذين يعدون الأعلى سعرا فى الكرة المصرية من حيث القيمة التسويقية وهو ما يشير إلى أن مباراة اليوم ستكون واحدة من المواجهات الساخنة بين الفريقين للعديد من الاعتبارات على رأسها كتيبة النجوم التى يمتلكها كل فريق بجانب المنافسة الحامية بين القطبين على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم .



ويعد فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك ، هو الأعلى من حيث القيمة التسويقية بين لاعبي الفريقين بقيمة 2.5 مليون يورو بالتساوى مع محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي المميز .



ويأتى فى المرتبة الثالثة بين نجوم الأهلى والزمالك من حيث التسويقية النجم المغربي أشرف بن شرقي الجناح الهجومى المميز لنادى الزمالك بقيمة 2 مليون يورو ، ويعد أشرف بن شرقي واحدا من أفضل لاعبي الزمالك فى ظل القدرات الفنية المميزة التى يمتلكها .



ويحتل على معلول المرتبة الرابعة بين نجوم الفريقين من حيث الأعلى قيمة تسويقية بقيمة 1.5 مليون يورو ، ويغيب على معلول أيضا عن مباراة اليوم بسبب الإصابة العضلية القوية التى يعانى منها منذ وقت طويل خلال مشاركته مع المارد الأحمر بمنافسات كأس العالم للأندية الماضية .



ويأتى خلفه كل من عمرو السولية نجم وسط الأهلى وجونيور أجاي الجناح الهجومى " الغائب " وأليو ديانج ومحمود علاء بقيمة 1.5 مليون يورو ومن خلفهما يأتى كلا من طارق حامد وأحمد سيد زيزو نجوم الزمالك بقيمة 1.2 مليون يورو ثم يأتى كهربا نجم الأهلي ويوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك بقيمة مليون يورو .

وتبلغ القيمة التسويقية للاعبي الأهلى بشكل عام 27.8 مليون يورو بينما تبلغ قيمة فريق الزمالك 24 مليون يورو وهو ما يشير إلى أن الأهلى يتفوق بنسبة 3.8 مليون يورو وذلك نتيجة حصد الأحمر العديد من البطولات فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها لقب دورى أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مشاركته فى كأس العالم للأندية فى نسخته الأخيرة.

وتشهد الفترة الحالية تركيزا كبيرا من قبل لاعبي الأهلى والزمالك فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب الدورى الممتاز .

