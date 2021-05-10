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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي يجري زيارة إلى السعودية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، أن الوزير مولود تشاووش أوغلو، سيجري اليوم زيارة إلى السعودية تستغرق يومين.

وقالت الخارجية التركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الزيارة ستناقش العلاقات الثنائية بين الرياض وأنقرة، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية خلال اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية البلدين.

وأجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيًا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي ناقشا خلالها العلاقات الثنائية بين الرياض وأنقرة، دون مزيد من التفاصيل.

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