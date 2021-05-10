الرئاسة الفلسطينية: اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى تحدٍ جديد للمجتمع الدولي

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام واعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته هو تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية.



وأضاف أبو ردينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الإثنين/، أن الحكومة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية، مشددا على أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات الإسرائيلية.

