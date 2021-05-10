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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للحد من انتشار فيروس كورونا

محافظ أسيوط: تحرير 733 محضرا لعدم ارتداء الكمامات

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات المرور مستمرة في التفتيش على المحلات والكافيتريات والمقاهي والأسواق والمطاعم للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الحكومة واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقاعس.

 

وذلك  طبقاً لتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتطبيق الصارم لمواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

 

محافظ أسيوط: تحرير 122 محضرًا وغلق 9 محلات و19 محضر إشغال

محافظ أسيوط: تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرارات غلق المحلات والكفيهات والمطاعم في التاسعة مساءا


وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء قد شنت حملات للتأكد من الإغلاق في المواعيد المحددة الساعة 9 مساء عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات فضلاً عن حظر استعمال الشيشة حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات الصادرة في هذا الشأن وهو ما أسفر عن تحرير 733 محضر لعدم ارتداء كمامات و451 محضر لمخالفة مواعيد غلق المحلات و 129 محضر بيئة ونظافة و236 محضر اشغالات فضلاً عن فض 10 أسواق وحفلات زفاف وجنازة واغلاق سنتر للدروس الخصوصية بالإضافة إلى ضبط 119 شيشة وذلك منذ صدور قرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن وحتى الآن موضحاً أن تلك الحملات كانت تحت إشراف ومتابعة وقيادة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد.


وجدد محافظ أسيوط مناشدته مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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