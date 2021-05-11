سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 11-5-2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-5-2021، بعد أن تراجع أمس بمعدل قرشا واحدا.

وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار في مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيها للبيع .



وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 15,6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري، مصر، الاسكندرية”.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه لللبيع في بنوك “ الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، البركة الاسلامي، الاهلي المتحد، سايب، المصري لتنمية الصادرات ، ABC، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، مصر ايران للتنمية، التجاري الدوليCIB”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15,62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، قناة السويس، المشرق، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، ابوظبي الاول،قطر الوطني الاهلي QNB،الاستثمار العربي ، HSBC”.



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف ابوظبي الاسلامي، الامارات دبي الوطني، العربي، وفا”.

وبلغ سعر الدولا ر مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في البنك الاهلي الكويتي.

اعلى سعر لـ الدولار



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.