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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر يزور السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان

أمير قطر يزور السعودية
أمير قطر يزور السعودية تلبية لدعوة من الملك سلمان

يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لبحث التطورات الإقليمية.

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري في قطر: "يتوجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مساء اليوم إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وبحسب البيان يجري أمير قطر خلال الزيارة مباحثات مع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وتعد تلك الزيارة هي الثانية لأمير قطر للسعودية، بعد حضوره قمة العلا مع قادة مجلس التعاون الخليجي الـ41، التي عقدت في المملكة في شهر يناير الماضي، حيث تم الإعلان عن المصالحة الخليجية.

وقبل أسبوعين، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في قصر البحر في العاصمة الدوحة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، حيث سلم دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لزيارة المملكة العربية السعودية.

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