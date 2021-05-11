شد حيلك.. لميس الحديدي توجه رسالة لـ وائل الإبراشي على الهواء.. فيديو

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة إلى الإعلامي وائل الإبراشي.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "اتمنى أنه يعود بالسلامة.. وشد حيلك يا وائل وارجع وفرفش كده إحنا منتظرينك".



وكشفت الحديدي، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، قائله: "تفاجئنا بخبر مرض الإعلامية إيمان الحصري".



وأشارت: "إيمان الحصري مذيعة معروفة وتعمل مع رامي رضوان ببرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي إم سي"، متابعه: "أنا بحبها، وهي شخصية محبوبة، ونتمنى لها الشفاء العاجل والعودة مرة أخري للشاشة".



وأوضحت: "إيمان الحصري أجرت العديد من العمليات خلال الفترة الماضية"، مردفه: "اتصلت بشقيق الإعلامية إيمان الحصري اليوم، وأكد لي أنها أجرت العديد من العمليات، وينتظروا نتائج العملية الأخيرة".

