قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضمانات موثوقة لوقف الهجمات.. شروط إيرانية جديدة لاستئناف المفاوضات مع أمريكا
إحالة المتهم باغتصاب فتاة بورسعيد ذات الإعاقة العقلية إلى المفتي
سعر اليورو والدولار والعملات الأجنبية الآن
الفنية العسكرية تواكب التطور التكنولوجي.. 7 برامج دراسية و32 تخصصًا هندسيًا لتأهيل كوادر القوات المسلحة
الدوري الإنجليزي| بيدرو نيتو يقود تشيلسي لإسقاط إيفرتون بثنائية والصعود للمربع الذهبي
النائب العام لأعضاء النيابة الجدد: كونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة
الكونفدرالية | زيزو يحرز الهدف الثاني لـ الأهلي ضد كيتارا الأوغندي
رسائل السيسي من الأكاديمية العسكرية.. مستقبل القيادة وأمن الخليج ورعاية أسر الشهداء الأبرز
غزة في قلب معركة تكساس.. قسّ ديمقراطي يهدد عرش ترامب ويقلب حسابات الجمهوريين
إخلاء سبيل صاحبة واقعة الاعتداء على صغيرها انتقاما من والده في الجيزة
مدرجة في البورصة الأمريكية| وزيرة الصناعة الكندية: ندرس تأميم شركة ستيلكو للصلب
ردا على الادعاءات.. القومي لحقوق الإنسان يتفقد أوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ سيدة ألقت بنفسها من أعلى كوبري دندرة بقنا قبل غرقها

لانش الإنقاذ
لانش الإنقاذ
يوسف رجب

تمكن عدد من الأهالي، من أصحاب اللانشات النهرية بقنا، من إنقاذ سيدة ألقت بنفسها من أعلى كوبري دندرة بمدينة قنا، قبل غرقها في مياه النيل، في واقعة استدعت التدخل السريع لإنقاذ حياتها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى إلقاء سيدة نفسها من أعلى كوبري دندرة، لتسقط وسط مياه نهر النيل، قبل أن يسارع أصحاب أحد اللانشات إلى التدخل ومحاولة إنقاذها.

وصول فى وقت قياسي

ونجح صاحب لانش في الوصول إلى السيدة وانتشالها من المياه في الوقت المناسب، وإنقاذها من الغرق، في استجابة سريعة ساهمت في الحفاظ على حياتها.

وجرى نقل السيدة إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالتها الصحية، عقب إنقاذها من المياه.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما يجري التعامل مع الحالة وفقًا للإجراءات المتبعة.

قنا كوبري دندرة اللانشات النهرية مياه نهر النيل مستشفى قنا العام أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

هل تنخفض أسعار السلع الغذائية بعد تثبيت أسعار الوقود؟.. شعبة المواد الغذائية تجيب

الدكتور أحمد سيد أحمد

هل تهدد الحروب والصراعات أمن المنطقة؟ .. خبير علاقات دولية يوضح

الذهب

الذهب تحت ضغط التراجعات.. هل يعود الجرام لـ7500 جنيه وتستقر الأونصة عالميا؟

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد