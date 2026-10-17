إنقاذ سيدة ألقت بنفسها من أعلى كوبري دندرة بقنا قبل غرقها

تمكن عدد من الأهالي، من أصحاب اللانشات النهرية بقنا، من إنقاذ سيدة ألقت بنفسها من أعلى كوبري دندرة بمدينة قنا، قبل غرقها في مياه النيل، في واقعة استدعت التدخل السريع لإنقاذ حياتها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى إلقاء سيدة نفسها من أعلى كوبري دندرة، لتسقط وسط مياه نهر النيل، قبل أن يسارع أصحاب أحد اللانشات إلى التدخل ومحاولة إنقاذها.

وصول فى وقت قياسي

ونجح صاحب لانش في الوصول إلى السيدة وانتشالها من المياه في الوقت المناسب، وإنقاذها من الغرق، في استجابة سريعة ساهمت في الحفاظ على حياتها.

وجرى نقل السيدة إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالتها الصحية، عقب إنقاذها من المياه.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما يجري التعامل مع الحالة وفقًا للإجراءات المتبعة.