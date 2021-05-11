مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 28 .. ياسمين عبد العزيز حامل من زوجها أحمد العوضي

شهدت الحلقة ال 28 من مسلسل " اللي مالوش كبير " أحداث مثيرة ؛ حيث وجد الخديوي أخوه مالك مقتولا وملقى بجانب فيلا المزرعة.

بعد ذلك يأتى الضابط محمود الرحاوى للبحث عن مالك ويخبره الخديوي انه قد قتل .

تخبر بعد ذلك غزل أهلها بانها حامل من الخديوي ؛ وانها تخشي على مصيرها .

فيما قرر الخديوى الانتقام ممكن قتلوا اخية ؛ ودار حوار بين غزل والخديوي اخبرته انها خائفة من تصرفاته ؛ ليقوم الخديوي بضربها بالقلم وتتذكر الأيام التى عاشتها مع عابد تيمور .

وتنتهي الحلقة على نزول نزيف من غزل ؛ ويبدو انها قد سقطت الجنين .

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ابطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.