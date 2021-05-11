أيمن عبد العزيز: شيكابالا لم يخطئ .. وبن شرقي يلعب "جسد بلا روح"

يرى أيمن عبد العزيز، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يرتكب أي خطأ خلال استبداله في مباراة الأهلي.

وقال أيمن عبد العزيز، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"شيكابالا، لم يرتكب أي خطأ خلال استبداله في مباراة الأهلي، اللاعب كان يقوم بتنظيف حذائه، وكل شخص من الممكن أن يفسر هذا التصرف على طريقته الخاصة".

وأضاف :" أي شخص من الممكن أن يفسر هذا التصرف بسوء نية، ولكن الحقيقة أن شيكابالا، كان يقوم بتنظيف حذائه".

وأشار :"المغربي أشرف بن شرقي، لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في مباراة القمة، لو كان اللاعب في مستواه الفني، كان من الممكن أن يفوز الفريق الأبيض بالمباراة"، مضيفًا :"بن شرقي، في المباريات الأخيرة يلعب جسد بدون روح".

وواصل :"يوسف أوباما، بعيد عن مستواه الفتي في الفترة الأخيرة، وعليه أن يتقبل نقد جماهير الزمالك، حتى يستعيد مستواه الفني"، مؤكدًا :"أوباما، هو أهم لاعب في الزمالك خلال الثلاث سنوات الماضية، وطبيعي أن يكون بعيد عن مستواه الفني في فترة من الفترات".