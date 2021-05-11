أيمن عبد العزيز: شيكابالا لم يخطئ .. وبن شرقي يلعب "جسد بلا روح"
يرى أيمن عبد العزيز، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يرتكب أي خطأ خلال استبداله في مباراة الأهلي.
وقال أيمن عبد العزيز، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"شيكابالا، لم يرتكب أي خطأ خلال استبداله في مباراة الأهلي، اللاعب كان يقوم بتنظيف حذائه، وكل شخص من الممكن أن يفسر هذا التصرف على طريقته الخاصة".
وأضاف :" أي شخص من الممكن أن يفسر هذا التصرف بسوء نية، ولكن الحقيقة أن شيكابالا، كان يقوم بتنظيف حذائه".
وأشار :"المغربي أشرف بن شرقي، لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في مباراة القمة، لو كان اللاعب في مستواه الفني، كان من الممكن أن يفوز الفريق الأبيض بالمباراة"، مضيفًا :"بن شرقي، في المباريات الأخيرة يلعب جسد بدون روح".
وواصل :"يوسف أوباما، بعيد عن مستواه الفتي في الفترة الأخيرة، وعليه أن يتقبل نقد جماهير الزمالك، حتى يستعيد مستواه الفني"، مؤكدًا :"أوباما، هو أهم لاعب في الزمالك خلال الثلاث سنوات الماضية، وطبيعي أن يكون بعيد عن مستواه الفني في فترة من الفترات".