أول تعليق من فرجاني ساسي عقب التعادل الإيجابي مع الأهلي

نشر لاعب نادي الزمالك فرجاني ساسي، صورة من أحداث مباراة اليوم معلقا على المباراة، وذلك عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

وكتب: “عندما تواجه ال13 يجب أن تكون مستعدًا!” تعقيبا على رقم قميصه الذي يرتديه، والجمهور يشيد بأدائه المميز.

وتفاعل معه عدد كبير من جمهور نادي الزمالك، داعمينه وطالبين منه المزيد من التألق في المباريات القادمة.

نتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة سجل صلاح محسن هدف التقدم للنادي الأهلي، عن طريق مراوغة مميزة لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك.

سجل فرجاني ساسي هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء .

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقان نقطتا المباراة، ويصبح الزمالك 45 نقطة في المركز الأول، بينما يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 41 ويستقر في المركز الثاني.