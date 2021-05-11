نشرة الفن: حسن الرداد يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم.. وبشرى تكشف تفاصيل مكالمتها مع زوجة الشهيد محمد مبروك

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، عددا من أحدث الأخبار الفنية المحلية والعالمية، نستعرض بعضها في الأسطر التالية:

كشفت الفنانة بشرى عن تفاصيل المكالمة التى جمعتها مع زوجة الشهيد الراحل محمد مبروك بعد تجسيدها شخصيتها ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2 .

نشر الفنان حسن الرداد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يرد فيه على شائعات وفاة الفنان سمير غانم.

كشف المخرج عمرو سلامة عن رأيه في مسلسل “خلي بالك من زيزي”، والذي تم عرض آخر حلقاته الليلة على منصة شاهد vip .

ظهرت الفنانة حلا شيحة بعد غياب طويل عن الظهور لجمهورها ومشاركة صورها الشخصية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، الأمر الذي ربطه جمهورها بزواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود.

ظهرت عدد من الفنانات خلال هذا الشهر بفستان الزفاف ضمن أحداث الأعمال الدرامية اللاتي يشاركن فى بطولتهن، حيث حازت عدد كبير منهن على إعجاب المتابعين، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تلك الفنانات.