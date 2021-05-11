بالصور .. نجمات تألقن بفستان الزفاف فى رمضان

ظهرت عدد من الفنانات خلال هذا الشهر بفستان الزفاف ضمن أحداث الأعمال الدرامية اللاتى يشاركن فى بطولتهن ، حيث حازت عدد كبير منهن على إعجاب المتابعين ، وفى السطور التالية نستعرض أبرز تلك الفنانات.

منى زكى

لعبة نيوتن :

كانت الفنانة منى زكى من ابرز الفنانات اللاتى ارتدين فستان الزفاف خلال شهر رمضان الكريم ، حيث ظهرت ضمن احداث مسلسل “ لعبة نيوتن ” ، وهى ترتدى فستان زفاف للمعجبات طبقاًَ للشخصية التى جسدتها .

منى زكى ومحمد فراج

موسى :

الفنانة سمية الخشاب هى الأخرى أرتدت فستان زفاف ، ولكنه لم يكن عصرى ليتلائم مع الفترة الزمنية التى تدور أحداث المسلسل فيها ، وفى نفس العمل أرتدت إيضاً الفنانة هبة مجدى فستان زفاف أخر .

سمية الخشاب

هبة مجدى

الأختيار 2 :

الفنانة أسماء أبو اليزيد كانت من الفنانات اللاتى خطفن الأنظار بفستان زفافها ضمن أحداث مسلسل الأختيار 2 .

اسماء ابو اليزيد

اللى مالوش كبير :

ياسمين عبد العزيز حاز فستانها ضمن أحداث مسلسل اللى مالوش كبير على إعجاب الجمهور ، وقد كانت الصدفة انها ارتدت فستان الزفاف فى العمل لتتزوج من شخصية الخديوى الذى يجسده على الشاشة الفنان احمد العوضى .

ياسمين عبد العزيز

كله بالحب :

كانت الفنانة صابرين اول فنانة ترتدى فستان الزفاف خلال الموسم الرمضانى هذا العام ، حيث ظهرت ضمن أحداث الحلقة الأولى وهى ترتديه .

صابرين

بنت السطان :

كما ظهرت الفنانة روجينا وهى ترتدى فستان زفاف ضمن احداث مسلسل بنت السلطان ، والذى يعد البطولة المطلقة الأولى لها .

روجينا

نسل الاغراب :

ارتدت الفنانة مى عمر فستان الزفاف فى الحلقة 28 من مسلسل نسل الأغراب ، حيث ظهرت بفستان محتشم ، نظراً لانها تجسد داخل العمل دور سيدة صعيدية .