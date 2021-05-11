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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور .. نجمات تألقن بفستان الزفاف فى رمضان

منى زكى
منى زكى

ظهرت عدد من الفنانات خلال هذا الشهر بفستان الزفاف ضمن أحداث الأعمال الدرامية اللاتى يشاركن فى بطولتهن ، حيث حازت عدد كبير منهن على إعجاب المتابعين ، وفى السطور التالية نستعرض أبرز تلك الفنانات. 

 

منى زكى 

 

لعبة نيوتن : 

 

كانت الفنانة منى زكى من ابرز الفنانات اللاتى ارتدين فستان الزفاف خلال شهر رمضان الكريم ، حيث ظهرت ضمن احداث مسلسل “ لعبة نيوتن ” ، وهى ترتدى فستان زفاف للمعجبات طبقاًَ للشخصية التى جسدتها .

 

منى زكى ومحمد فراج 

 

موسى :

 

الفنانة سمية الخشاب هى الأخرى أرتدت فستان زفاف ، ولكنه لم يكن عصرى ليتلائم مع الفترة الزمنية التى تدور أحداث المسلسل فيها ، وفى نفس العمل أرتدت إيضاً الفنانة هبة مجدى فستان زفاف أخر . 

 

سمية الخشاب 

 

هبة مجدى 

الأختيار 2 : 

 

الفنانة أسماء أبو اليزيد كانت من الفنانات اللاتى خطفن الأنظار بفستان زفافها ضمن أحداث مسلسل الأختيار 2 . 

 

اسماء ابو اليزيد 

 

اللى مالوش كبير : 

 

ياسمين عبد العزيز حاز فستانها ضمن أحداث مسلسل اللى مالوش كبير على إعجاب الجمهور ، وقد كانت الصدفة انها ارتدت فستان الزفاف فى العمل لتتزوج من شخصية الخديوى الذى يجسده على الشاشة الفنان احمد العوضى .

 

ياسمين عبد العزيز 

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كله بالحب : 

 

كانت الفنانة صابرين اول فنانة ترتدى فستان الزفاف خلال الموسم الرمضانى هذا العام ، حيث ظهرت ضمن أحداث الحلقة الأولى وهى ترتديه . 

 

صابرين 

 

بنت السطان :

 

كما ظهرت الفنانة روجينا وهى ترتدى فستان زفاف ضمن احداث مسلسل بنت السلطان ، والذى يعد البطولة المطلقة الأولى لها . 

روجينا 

 

نسل الاغراب : 

 

ارتدت الفنانة مى عمر فستان الزفاف فى الحلقة 28 من مسلسل نسل الأغراب ، حيث ظهرت بفستان محتشم ، نظراً لانها تجسد داخل العمل دور سيدة صعيدية .

 

مى عمر 
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