بالصور .. نجمات تألقن بفستان الزفاف فى رمضان
ظهرت عدد من الفنانات خلال هذا الشهر بفستان الزفاف ضمن أحداث الأعمال الدرامية اللاتى يشاركن فى بطولتهن ، حيث حازت عدد كبير منهن على إعجاب المتابعين ، وفى السطور التالية نستعرض أبرز تلك الفنانات.
لعبة نيوتن :
كانت الفنانة منى زكى من ابرز الفنانات اللاتى ارتدين فستان الزفاف خلال شهر رمضان الكريم ، حيث ظهرت ضمن احداث مسلسل “ لعبة نيوتن ” ، وهى ترتدى فستان زفاف للمعجبات طبقاًَ للشخصية التى جسدتها .
موسى :
الفنانة سمية الخشاب هى الأخرى أرتدت فستان زفاف ، ولكنه لم يكن عصرى ليتلائم مع الفترة الزمنية التى تدور أحداث المسلسل فيها ، وفى نفس العمل أرتدت إيضاً الفنانة هبة مجدى فستان زفاف أخر .
الأختيار 2 :
الفنانة أسماء أبو اليزيد كانت من الفنانات اللاتى خطفن الأنظار بفستان زفافها ضمن أحداث مسلسل الأختيار 2 .
اللى مالوش كبير :
ياسمين عبد العزيز حاز فستانها ضمن أحداث مسلسل اللى مالوش كبير على إعجاب الجمهور ، وقد كانت الصدفة انها ارتدت فستان الزفاف فى العمل لتتزوج من شخصية الخديوى الذى يجسده على الشاشة الفنان احمد العوضى .
كله بالحب :
كانت الفنانة صابرين اول فنانة ترتدى فستان الزفاف خلال الموسم الرمضانى هذا العام ، حيث ظهرت ضمن أحداث الحلقة الأولى وهى ترتديه .
بنت السطان :
كما ظهرت الفنانة روجينا وهى ترتدى فستان زفاف ضمن احداث مسلسل بنت السلطان ، والذى يعد البطولة المطلقة الأولى لها .
نسل الاغراب :
ارتدت الفنانة مى عمر فستان الزفاف فى الحلقة 28 من مسلسل نسل الأغراب ، حيث ظهرت بفستان محتشم ، نظراً لانها تجسد داخل العمل دور سيدة صعيدية .