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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة فيروس كورنا

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي للتأكد من توافر كميات كافية

صدى البلد

 
قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمرور على مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام صرف الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والمستشفيات بنطاق المحافظة والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي منها بكميات كافية .

ياتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة بصفة دورية للوقوف على توافر المستلزمات والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات .. رافقه خلال الجولة الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة وأحمد مرعي مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.

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حيث تفقد محافظ أسيوط أقسام مخزن الأدوية والذى يضم أدوية المستشفيات والوحدات الصحية والأمصال والطعوم ومخزن أدوية كورونا ومخزن أدوية تنظيم الأسرة ومستلزمات الاقتصادي ناقش مع مدير إدارة الصيدلة خطة العمل واطمئن على توافر الأرصدة والتي تكفى لمدة شهرين وعدم وجود أية معوقات تخص إنتظام سير العمل وأعمال الصرف لجميع المنافذ الصحية خاصة الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات مشددا علي المتابعة المستمرة للتوريدات والتوزيع الجيد وفقاً للإحتياج ومعدل الاستهلاك بما يضمن توافر العلاج اللازم للمرضي بشكل مستمر بالمحافظة وخاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية الراهنة.


كما شهد أعمال التعقيم والتطهير للمخازن والمكاتب الإدارية ودورات المياه وكافة أنحاء مخزن الأدوية كاجراء وقائي لحماية العاملين من فيروس كورونا ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة والحرص على ارتداء جميع العاملين والمترددين على المخزن للكمامات الواقية حفاظاً على صحتهم.


كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية للدور الثاني في مخزن الأدوية الذي سيتم نقل إدارة الصيادلة إليه ويضم مكاتب إدارية وإدارة التفتيش وقاعة مؤتمرات وشدد على سرعة انتهاء الأعمال طبقا لمعايير الجودة والمواصفات القياسية.


كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 

كما تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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