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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روث البقر

زيادة الطين بلة..استشاري عزل يحذر من استعمال روث البقر لعلاج كورونا

روث البقر
روث البقر

حذر الدكتور باهر سيد مصطفى استشاري عزل بمستشفي ٦ أكتوبر، من اللجوء إلى روث الأبقار كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا، وقالوا إنه لا يوجد دليل علمي يثبت فاعليته، وإنه يهدد بنشر أمراض أخرى.

ويعصف وباء فيروس كورونا بالهند، التي سجلت حتى الآن 22.66 مليون إصابة و246116 وفاة. ويقول متخصصون إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير من المعلن. ويعاني المواطنون في شتى أنحاء الهند للعثور على أماكن بالمستشفيات أو أوكسجين أو أدوية، ويتوفى كثيرون بسبب الافتقار إلى العلاج.

و أوضح استشارى العزل من خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن الهندوسية تقدس الأبقار وتعتبرها رمزاً للحياة والأرض 
 

وفي ولاية غوجارات، بغرب الهند ، يتردد البعض على مراكز لإيواء الأبقار مرةً أسبوعياً، لتغطية أجسادهم بروثها وبولها ظناً بأنها تعزز المناعة أو تسهم في الشفاء من فيروس كورونا.

وتقدس الهندوسية الأبقار، وتعتبرها رمزاً للحياة والأرض، ويستخدم الهندوس منذ قرون روث الأبقار للتنظيف  و التبرك  اعتقاداً بأنها تمتلك خصائص علاجية وبأنها مصدر للتطهير و الشفاء . واكرر( اعتقادا ) .

الهنود  يؤمنون بأن هذا العلاج بفضلات الأبقار  يعزز المناعة، وهو جانب نفسى  وبأنهم يستطيعون بعده علاج مرضاهم بلا خوف"، مشيراً إلى أن تلك الممارسة ساعدته على التعافي من كوفيد-19 العام الماضي.

لا إثبات علمي

 

وينتظر المشاركون في هذه الممارسة حتى جفاف مزيج الروث والبول على أجسادهم، ويمارس بعضهم اليوغا لتعزيز مستويات الطاقة.

وتزال هذه المواد بعد ذلك باستخدام الحليب أو مخيض اللبن.
وحذر أطباء ومتخصصون في الهند وفي أنحاء العالم مراراً من ممارسة علاجات بديلة بهدف الشفاء أو الوقاية من كوفيد-19، وقالوا إنها قد تؤدي إلى مشكلات صحية معقدة وإحساس زائف بالأمن.
حيث لا يوجد أي دليل علمي ملموس يقطع بأن روث أو بول الأبقار يعزز المناعة ضد كوفيد-19، هذا يستند تماماً إلى الظن".
وتوجد أيضاً مخاطر صحية... قد تنتقل أمراض أخرى من الحيوان إلى الإنسان . كبعض أنواع الحمى و الأمراض الجلدية و الطفيليات و الديدان و غيرها من الأمراض التى تنقل بين الإنسان والحيوانات المصابة ب امراض .

د. باهر سيد 
روث الأبقار فيروس كورونا الابقار تعزز المناعة الهنود

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