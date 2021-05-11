ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل شقة بالخليفة

تمكن رجال الأمن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المساكن بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من شخص - مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقه محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل لدى المجنى عليه - عاطل "له معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم ، تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى المجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته بالإستعانة بالمتهم الثانى ، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة زوجة المجنى عليه والإستيلاء منها على نسخة من مفتاح الشقة سكنهما، وقاما بمراقبة المجنى عليه حتى تأكدا من خروجه من المسكن صحبة أسرته فتمكنا من دخول الشقة والإستيلاء على المبلغ المالى.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.