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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يفتتح العديد من المشروعات بقناة السويس

أهمها سد النهضة.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم فى قناة السويس

صدى البلد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من المشروعات بهيئة قناة السويس،اليوم الثلاثاء،منها  أكبر محطة للمياه ببورسعيد ومحطة إرشاد الفردان للتدخل السريع،وتدشين أكبر كراكة فى الشرق الأوسط مهاب مميش.


ويقدم لكم  «موقع صدى البلد» أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم،  خلال افتتاحه لعدد من المشروعات بهيئة قناة السويس اليوم:

 

- أهنىء الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك.


- سعيد بعرض تضحيات رجال الجيش والشرطة فى الدراما وكل التحية لأرواح الشهداء.


- مسار مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى صبر ومتقلوش يا مصريين.


- مش هنفرط فى حقوقنا المائية تحت أى وضع ومٌقدر قلق المصريين.


-تم استقبال مبعوث امريكي للقرن الافريقي ورئيس الكونوغو الديمقراطية خلال الـ10 أيام الماضية، حتي يتم الانتهاء من حل قضية سد النهضة".


-متستعجلوش النتائج، لكن كونوا واثقين في الله عز وجل وفي بلدكم وقدراتها.


- ربنا يحفظ مصر والمنقطة والعالم من الشرور.


- هدفى من زيارة اليوم للقناة التأكيد على أن العمل جاريا في المنطقة وشكرا للعاملين بها.


- أدعو القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات الخاصة بالقناة.


- سنتعاقد مع 100 مركب صيد جدد بتكلفة مليارى جنيه.


-الدولة المصرية كانت مدركة في السنوات الماضية "الإرهاب المحتمل"، في الوقت الذي كان فيه الكثير من المصريين غير مصدقين وغير متفهمين الأوضاع. 

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مفاوضات سد النهضة اليوم الثلاثاء تدشين كراكة اكبر كراكة في الشرق الأوسط المشروعات بهيئة قناة السويس عيد الفطر المبارك

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