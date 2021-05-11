جميلة عوض تكشف تفاصيل فيلمى عروستى والمحكمة

كشفت الفنانة جميلة عوض عن نشاطها السينمائى فى الفترة المقبلة حيث تشارك فى عملين سينمائيين الاول بعنوان “عروستى” والثانى “المحكمة”.

وقالت جميلة عوض في تصريحات لبرنامج mbctrending انها انتهت من تصوير عملها الاول “عروستى” الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد حاتم وصابرين، وهو من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير وتقدم فيه دور رومانسي كوميدى.

وأعربت جميلة عوض عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل خاصة بعد تقديمها أدوار مركبة وصعبة فى مسلسلى “الا انا” حكاية “البهاق” و“حرب اهلية” والذى تقدم فيه شخصية تمارا ويعرض حاليا فى رمضان.

واوضحت جميلة عوض أنه يتبقى لى يوم واحد فقط من تصوير فيلم “المحكمة” والذى يعد احد الاعمال المهمة التى تدور احداثها فى ليلة واحدة.

حرب اهلية

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.

وتجسد جميلة عوض فى المسلسل دور تمارا ابنة مريم والتى تعانى من التفكك الاسرى وكيف اثر ذلك على شخصيتها رغم انها تمتلك كل شيى.

وكانت جميلة عوض انتهت منذ ايام قليلة من تصوير مسلسل “حرب اهلية” مع الفنانة يسرا حيث استمر تصوير العمل وتواجد في لوكيشن التصوير يسرا، وأروى جودة، وجميلة عوض وعدد كبير من الفنانين المشاركين بالعمل.

يذكر ان الفنانة جميلة عوض وقعت ضحية برنامج «رامز عقله طار»، الذي يستقطب ضيوف البرنامج لافتتاح مدينة ملاهي جديدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وسخر رامز جلال من الفنانة خلال مقدمته المعتادة، قائلا:" النجمة اللي قد كف الأيد".