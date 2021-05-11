بيان عاجل من مجلس التعاون الخليجي بشأن الأوضاع في فلسطين

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء، بقرار وزراء خارجية الدول العربية، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها واقتحام المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والتحرك العربي والدولي المطلوبين لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وعلى المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد معالي الأمين العام أن هذه الانتهاكات والقرارات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية وتهجير سكانها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، تشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب الأمين العام المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للانتهاكات التي تقوم بها في القدس، والحد من بناء المستوطنات الجديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأكد الحجرف وقوف مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمه في المطالبة بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

وعبر الأمين العام عن التقدير والإجلال والإكبار لموقف المقدسيين العزل في مواجهة المعتدين الاسرائيليين و الجنود المسلحين في الدفاع عن الأقصى الشريف وعن حقوقهم المشروعة.