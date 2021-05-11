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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للمرة الثانية.. محمد سامي يقتبس نهاية مسلسلاته من Game Of Thrones

صدى البلد

شهدت الحلقة 29 من مسلسل نسل الأغراب أحداثا مثيرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا عليها بكلمات مؤثرة وجمل انتقادية بعدما قتل كل من سليم وحمزة ابني جليلة الغريب.

نهاية المسلسل بقتل الشباب وأبناء الأبطال جميعا صفحة جديدة يقتبسها المخرج محمد سامي في  أعماله من أحداث مسلسل الفانتازيا الشهير Game Of Thrones.

المرة الأولى كانت في الحلقة الأخيرة من مسلسل ولد الغلابة الذي عرض في رمضان ٢٠١٩، وقام ببطولته أحمد السقا ومي عمر أبطال نسل الأغراب أيضا.

انتهت أحداث ولد الغلابة بقتل أحمد السقا لمي عمر التي كان يحبها مثلما قتل جون سنو حبيبته ديناريس تارجيريان "أم التنانين" في نهاية المسلسل الشهير  لوقف شرورها ورغبتها في الانتقام.

أيضا قتل كل ورثة العرش الحديدي من أبناء سيرسي لانيستر التي كانت الشخصية الأبرز في مسلسل منصة HBO الشهيرة " والمعروف عربيا باسم "صراع العروش" ما مهد لوفاتها أيضا في الحلقة النهائية من الموسم الثامن والأخير للعمل الأنجح في تاريخ الدراما الأجنبية.

محمد دياب يشارك جمهوره بصورة من مسلسل نسل الأغراب

قتل عساف سليم الغريب، ورد عليه غفران بقتل ابنه حمزة، للأخذ بثأر ابنه في مشهد مؤثر ومفاجئ لمتابعي المسلسل الرمضاني في الوقت الذي انتظر فيه الجمهور طويلا لمعرفة مسار الصراع بين أبرز ثنائي في نسل الأغراب.

أوضح محمد سامي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج العرافة منذ أيام، ردا على النقد الموجه لمسلسله المبالغ فيه، قائلا: من الطبيعي إن المسلسل يكون مبالغ فيه وفِي شخصياته.. مسلسل Game Of Thrones كان مبالغا فيه وهو ما قصدت أن أحكيه في المسلسل هو أنهم أغراب فغضبهم مبالغ فيه".

محمد سامى مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل المخرج محمد سامي مسلسل ولد الغلابة مسلسل نسل الاغراب

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