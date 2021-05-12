عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هجمة مرتدة

أحمد عز يكشف تفاصيل هامة عن أشياء شاهدها قبل العمل بـ هجمة مرتدة

صدى البلد

قال الفنان أحمد عز، إنه سعيد بعمله فى مسلسل وطني " هجمة مرتدة"، وأن متابعة المشاهدين للأعمال الجيدة تعكس حالة الوعى لدى الجمهور.


وكشف أن الغرض من المسلسل عرض أشياء حقيقية، والمواطن هو من يقيم، معقًا أن المواطن المصري واعي. 


وأضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المسلسل يقدم حقائق 100%، ولكل شخص مطلق الحرية فى تصديق ما يعرض.


ولفت إلى أن الاختلاف بين الأشخاص يجب أن يكون بينهم ولا يكون ضد الوطن، وأشار إلى أن مسلسل هجمة مرتدة كشف حقائق ماحدث خلال الأعوام الماضية دون تزييف.


وتابع أنه تم الاطلاع على أشياء كثيرة بخصوص تلك الجماعات الإرهابية، وتم مشاهدة فيديوهات لـ الجماعات الإرهابية فى وقت التدريب لـ اسقاط الدولة فى صربيا.


وكشف أن كل ما عرض فى مسلسل هجمة مرتدة حقيقي، وهناك تغيير فى بعض الأسماء فقط.


ولفت إلى أن مصر دولة قوية فى الشرق الأوسط و العالم، ولا يستطيع أحد أن يقعها.


وتابع : " شرف ليا القياد بدور ضابط بالمسلسل، وأنه فخور بهذا العمل، وأكد أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز و الفنان الكبير عادل أمام قاموا بمثل هذا الادوار من قبل".

وكشف أن مصر لديها بطولات كثيرة، ونحتاج لـ أعمال كثيرة وطنية بشكل مستمر، فمصر لديها بطولات كثيرة.


 

احمد عز هجمة مرتدة المشاهدين المواطن المصري على مسئوليتي أحمد موسى

ترشيحاتنا

حبا في كيان سيراميكا كليوباترا .. هيثم شعبان يحتفل بمولودته على طريقته الخاصة

قبل العيد.. الأعلى للمستشفيات الجامعية يوجه نصيحة مهمة للمواطنين .. فيديو

أول ظهور لـ إسماعيل هنية منذ اندلاع التصعيد مع إسرائيل ..فيديو

الإمارات تستضيف اجتماعا طارئا للبرلمان العربي لمناقشة التصعيد في القدس

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع ليفانتي

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

بعد اكتشاف خيانته.. شاهد امرأة تنتقم من زوجها وعشيقته بطريقة شيطانية |صور

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحان الشهادة الإعدادية

فلكيا: الأربعاء المتمم لـ شهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة العيد في محافظات مصر 2021

دار الافتاء تحدد موعد عيد الفطر 2021 وغرة شهر شوال 1442

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستخدمها المشاهير.. شاهد أغرب خدعة لالتقاط أفضل الصور على إنستجرام

بعد إصابة إيلون ماسك .. أعراض متلازمة أسبرجر

بتوجيهات الرئيس السيسي .. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر

طرق تزيين البيت بالبالونات في عيد الفطر 2021

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ