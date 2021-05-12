أحمد عز يكشف تفاصيل هامة عن أشياء شاهدها قبل العمل بـ هجمة مرتدة

هجمة مرتدة

قال الفنان أحمد عز، إنه سعيد بعمله فى مسلسل وطني " هجمة مرتدة"، وأن متابعة المشاهدين للأعمال الجيدة تعكس حالة الوعى لدى الجمهور.



وكشف أن الغرض من المسلسل عرض أشياء حقيقية، والمواطن هو من يقيم، معقًا أن المواطن المصري واعي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المسلسل يقدم حقائق 100%، ولكل شخص مطلق الحرية فى تصديق ما يعرض.



ولفت إلى أن الاختلاف بين الأشخاص يجب أن يكون بينهم ولا يكون ضد الوطن، وأشار إلى أن مسلسل هجمة مرتدة كشف حقائق ماحدث خلال الأعوام الماضية دون تزييف.



وتابع أنه تم الاطلاع على أشياء كثيرة بخصوص تلك الجماعات الإرهابية، وتم مشاهدة فيديوهات لـ الجماعات الإرهابية فى وقت التدريب لـ اسقاط الدولة فى صربيا.



وكشف أن كل ما عرض فى مسلسل هجمة مرتدة حقيقي، وهناك تغيير فى بعض الأسماء فقط.



ولفت إلى أن مصر دولة قوية فى الشرق الأوسط و العالم، ولا يستطيع أحد أن يقعها.



وتابع : " شرف ليا القياد بدور ضابط بالمسلسل، وأنه فخور بهذا العمل، وأكد أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز و الفنان الكبير عادل أمام قاموا بمثل هذا الادوار من قبل".

وكشف أن مصر لديها بطولات كثيرة، ونحتاج لـ أعمال كثيرة وطنية بشكل مستمر، فمصر لديها بطولات كثيرة.



