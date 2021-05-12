"إنقذوا القدس"..نسرين طافش تدعم فلسطين بكلمات مؤثرة

دعمت الفنانة نسرين طافش القضية الفلسطينية بكلمات مؤثرة من نشيد “موطني”،ونشرت صورة للمسجد الأقصي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وعبرت عن مشاعرها من خلال الصورة معلقة:"هل أراك ! هل أراك !سالما منعما ..و غانمًا مكرما ..هل أراك في علاك ..تبلغ السما 🕊موطني .. موطني 🇵🇸السلام لشهداء فلسطين الذين قتلو في مجازر الاحتلال الاسرائيلي .. و الحرية للمعتقلات و المعتقلين .. والنصر للأبطال و البطلات .. سلمهم يا رب 🙌🏻أكثرو الدعاء بالسلام و الأمان و عودة الحق لأصحابه #palestinelivesmatter #savepalestine #savesheikhjarrah #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_القدس".



وفي سياق آخر قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام في فلسطين في كلمة له عبر فضائية الأقصى : "لأهلنا في الداخل المحتل، انهضوا يا أهل البيت"، مع اشتعال الاشتباكات بين عرب إسرائيل في اللد والمستوطنين وقوات الاحتلال، والتي وصفت بـ"الحرب الأهلية".

وقال أبو عبيدة لأهل الداخل المحتل:"تحية لكم في كل ميدان تشعلون فيه فتيلا وكتائب القسام لكم ومنكم وبكم قريبة منكم وإنما النصر صبر ساعة".

وتابع: " يا أهل الضفة والداخل سنكون لكم سيفا ودرعا فاثبتوا في مواقعكم وانتزعوا حقكم".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر حتى الآن لـ "اسدود وعسقلان" المحتلتين.

وبحسب وكالة معا قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة : في ضربة صاروخية هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ 137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".